Dragoș Grigore, în negocieri pentru revenirea în fotbalul românesc: ”S-a antrenat cu noi”. Clubul vrea să dea lovitura cu aducerea fundașului

”Ar fi o lovitură de imagine să vină Dragoș Grigore la CSM Vaslui. Când am văzut că s-a despărțit de Gloria Buzău, am fost primul care l-a sunat și i-a spus că are ușa deschisă să vină la Vaslui.

S-a antrenat săptămâna trecută alături de noi, dar nu știu mai multe detalii. Cei din conducere au avut discuții cu el și rămâne de văzut ce se va întâmpla în perioada următoare”, a spus antrenorul celor de la CSM Vaslui, Gabriel Crăciun, conform Vremea Nouă.

Dragoș Grigore, fără contract după despărțirea de Gloria Buzău

Crescut la juniorii fostei entități FC Vaslui şi identificat de marele Ioan Sdrobiș, unul dintre cei mai buni descoperitori de tineri fotbaliști, Dragoș Grigore se transfera în 2008 de la CFR Timișoara la Dinamo București.

Fundașul a bifat în tricoul roș-albilor peste 150 de partide și a marcat de nouă ori. Între 2014 şi 2021, Dragoş Grigore a evoluat pentru Toulouse, Al-Saiyilia sau Ludogreț Razgrad. De aici, de la formația bulgară, Grigore a revinit în prima ligă din România, la Rapid, unde a marcat trei goluri în 61 de jocuri.

De-a lungul carierei, Grigore a câștigat șase trofee: are trei titluri în Bulgaria, cu Ludogoreț, o Supercupă a Bulgariei, tot cu Ludogoreț, dar și o Cupă a României și o Supercupă a României, ambele cu Dinamo.