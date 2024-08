Dragoș Grigore, secrete din vestiarul Rapidului: "Mi s-a impus să nu joc!"

După trei ani petrecuți în Giulești, Grigore a părăsit clubul în această vară și a semnat cu Gloria Buzău, echipă la care își va face debutul într-un meci de mare intensitate împotriva foștilor săi colegi de la Rapid.

Dragoș Grigore: „Staff-ului i s-a impus să nu Mai Joc. Așa a fost directiva!”

Dragoș Grigore a dezvăluit problemele cu care s-a confruntat în ultimul sezon la Rapid și a acuzat conducerea clubului de impunerea unei directive care i-a afectat drastic participarea la joc. Potrivit lui Grigore, staff-ul tehnic, condus la acea vreme de Cristiano Bergodi, a fost instruit să nu-l utilizeze, o măsură pe care fundașul o consideră profund injustă.

„A fost o perioadă cu rele și cu bune. N-am apucat să joc foarte mult în ultimul an, dar în primii doi n-a fost nicio problemă. În ultimul sezon n-am jucat pentru că așa a fost directiva. I s-a impus staff-ului să nu mai joc și n-am avut ce să fac. A trebuit să mă pregătesc și să-mi văd de treaba mea”, a declarat Grigore, conform IAMSPORT.

Fundașul a adăugat că, deși nu a fost niciodată adeptul scandalurilor și al provocării de conflicte, a simțit nevoia să își exprime nemulțumirile.

„N-am fost niciodată adeptul jucătorilor care se răzvrătesc și caută tot timpul scandal și încearcă să strice grupul. Am stat, m-am pregătit și mi-am așteptat rândul. N-are niciun rost să intrăm în amănunte. Și dacă aș da nume, sunt sigur că oamenii nu vor recunoaște niciodată. Așa au considerat că trebuie să se comporte. Roata e rotundă și Dumnezeu nu doarme niciodată. Nu le port pică, dar spun ce am simțit și ce am trăit pentru că n-am fost tratat corect”, a adăugat Grigore.

Declarațiile lui Grigore vin la scurt timp după ce Viorel Moldovan, președintele Rapidului, a anunțat public schimbarea sistemului de joc sub conducerea noului antrenor, Neil Lennon.