Doneaza 1 milion de lei pentru lupta impotriva coronavirusului! Decizia-surprinzatoare a unei case de pariuri

Desi piata e in criza, o agentie de pariuri din Romania a luat decizia de a sustine lupta impotriva coronavirusului cu o donatie importanta.

Superbet da 1 milion de lei pentru lupta impotriva Covid 19. Banii ajung in sistemul de sanatate pentru achizitionarea de echipamente de protectie, necesitatea numarul 1 a momentului pentru medici.

In ultimele zile, mai multe personaje uriase din sport si-au anuntat sustinerea pentru medici in lupta contra bolii care face ravagii in toata lumea. Messi, Guardiola, Federer, jucatorii nationalei Germaniei sau marile cluburi ale Europei au donat milioane de euro pentru a sustine eforturile de a invinge Covid-19.



Initiativa Superbet e prezentata printr-un clip in care apar Mihai Leu, Catalin Morosanu sau Ilie Dumitrescu.

