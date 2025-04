După confruntarea din Cupa României, cele două formații vor juca și în etapa a treia din play-off-ul Superligii României. Înaintea primului meci din Gruia, Dan Petrescu a susținut obișnuita conferință de presă, în care a vorbit despre meciul cu U Cluj, din campionat, pierdut la limită, scor 1-0.

(n.r. - Aţi reuşit să redresaţi vestiarul?) Vă daţi seama că încă n-am vorbit. Ieri am avut un antrenament cu cei care n-au jucat.

Am zis să treacă o zi peste ei. Mergem înainte. O să avem o şedinţă mai târziu, video. E foarte greu de digerat ce s-a întâmplat. V-am spus, cred că e cea mai usturătoare înfrângere din carieră.

S-a mai întâmplat să câştigăm meciuri aşa, un şut, un gol. Să jucăm pe contraatac. Dar de pierdut, n-am avut asemenea meciuri. M-am uitat iarăşi la meci şi au fost cel puţin 15 ocazii clare.

Nu ai cum să ai 15 ocazii clare şi să nu dai un gol. Şi ei au avut un singur şut pe poartă, respins de portar, şi ăla a fost gol. Fotbalul e imprevizibil, niciodată nu ştii ce să mai crezi. M-am uitat şi ieri, la Real Madrid – Sociedad 4-4. Ăsta e fotbalul, din păcate am suferit o înfrângere care nu trebuia să se întâmple. Nici n-am ce să le zic băieţilor. Nu am cum să-i cert. Singurul capitol la care nu am fost peste U Cluj a fost la goluri marcate", a declarat tehnicianul ardelenilor.

Mirel Rădoi a vorbit sincer despre Dan Petrescu: ”Jos pălăria!” Ce l-a impresionat



La conferința de presă premergătoare duelului, Mirel Rădoi a ținut să-l felicite pe Dan Petrescu pentru munca depusă la gruparea din Gruia. Antrenorul din Bănie a evidențiat însă că speră să-l bată pe ”Bursuc” atât în cupă, cât și în SuperLiga.



După meciul de joi, CFR Cluj - Universitatea Craiova se va juca și în campionat (luni, 7 aprilie, 20:30)



”Urmează meci în Cupă și în campionat cu același adversar, iar între două echipe echilibrate, chiar și în derby-urile Real Madrid – Barcelona, de fiecare dată când s-au disputat la un interval de patru zile, niciuna din echipe nu a reușit să câștige două meciuri.



Sper să câștigăm la penalty în Cupa României și să câștigăm în cele 90 de minute în campionat. Mie-mi place CFR ofensiv foarte mult în acest an, iar dacă asta este 100% realizarea lui Dan Petrescu, felicitări, jos pălăria!



Ce face CFR din punct de vedere ofensiv, puține echipe reușesc să ducă. Nimeni nu reușește să aibă dinamica lui CFR pe faza de atac”, a spus Mirel Rădoi.