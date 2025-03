CSM Reșița evoluează la nivelul ligii secunde, însă rămâne printre cele mai iubite echipe din România. De aici și-a început cariera fotbalistică și Cristi Chivu, cel care, ulterior, a cunoscut gloria în „sportul-rege“ până la nivelul câștigării Ligii Campionilor.

Revenind la echipa de acum a bănățenilor, ea are un sezon 2024-2025 foarte bun. Dovadă și faptul că a prins play-off-ul în „B“ și se pregătește de sferturile Cupei României! În această fază, divizionara secundă va întâlni Hermannstadt, acasă, pe data de 2 aprilie. Cu acest prilej, pe stadion se va auzi și noul imn al echipei. Unul conceput cu ajutorul Inteligenței Artificiale, o premieră pentru o formație românească.

„Pasiunea pentru fotbal și dragostea pentru Metalul (n.r. – CSM Reșița) m-au făcut să mă gândesc tot mai des la cum ar suna refrenele suporterilor într-un cântec modern, acompaniat de instrumente, care să poată fi ascultat oriunde și la orice oră. Evoluțiile rossonerilor din acest sezon mi-au dat imboldul de a mă apuca de treabă și de a transforma visul în realitate. Calificarea în play-off și prezența în sferturile de finală ale Cupei României am considerat că reprezintă momentul oportun de apariție a unui nou cântec dedicat celei mai iubite echipe de fotbal din Banatul Montan. Am adaptat ușor versurile și, cu ajutorul AI, am generat o primă piesă. Sincer, nu mi-a plăcut deloc, nu era varianta potrivită pentru ceea se dorea a fi un cântec pentru echipă. Dar, nu m-am descurajat. Timp de aproape o săptămână, cu multe ore dedicate exclusiv acestui vis, am lucrat în speranța că va ieși ceva care să reziste în timp în conștiința fanilor. Fiind un pasionat de muzică rock, am mers pe această structură, care mi se pare ideală pentru un imn. Ora lansării videoclipului, 19:26, nu este aleasă întâmplător, aceasta reprezentând (simbolic) anul înființării clubului“, a povestit jurnalistul Marian Cărăvan pentru resita.ro despre imnul care poate fi ascultat mai jos.