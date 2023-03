Marius Lăcătuș a antrenat clubul patronat de Gigi Becali, FCSB, înainte de „războiul” cu CSA Steaua, în mai multe perioade: octombrie 2007 - octombrie 2008, decembrie 2008 - mai 2009, respectiv septembrie 2010 - martie 2011.

CSA Steaua, nu FCSB! Motivul pentru care Marius Lăcătuș i-a ales pe „militari”: „Pentru mine e clar”

La CSA Steaua, fostul internațional român a fost director sportiv în perioada iulie 2017 - iunie 2018 și a preluat banca tehnică a „militarilor” pe 14 iunie 2018. Un an a fost Marius Lăcătuș antrenorul formației din Ghencea.

Ajuns la 58 de ani, tehnicianul a precizat motivul pentru care a ales-o pe CSA Steaua, evidențiind că „militarii” sunt echipa care apariține de Clubul Sportiv.

„Pentru mine este clar. Steaua este echipa care aparține de Clubul Sportiv. Hai să vă spun ceva. Când m-a sunat domnul Boroi (n.r. - George Boroi, fost comandant al clubului Steaua) și mi-a propus să vin la echipă nici nu am ezitat nicio clipă. Nu am avut nevoie de niciun minut.

Am spus ’da’ din prima. Sentimentul meu față de club nu poate fi comparat cu nimic. Pentru mine, Steaua este pe locul doi, după familie. Nu regret pasul făcut. Mie, clubul Steaua mi-a oferit foarte multe. Tot ce am realizat eu în viață, am realizat la Steaua”, a spus Lăcătuș, potrivit Digi Sport.

CSA Steaua, în această stagiune

După 18 etape disputate în eșalonul secund, „militarii” se află pe prima poziție cu 37 de puncte, la egalitate cu Poli Iași, dar cu un golaveraj mai bun. CSA Steaua a înregistrat, în consecință, 11 victorii, patru rezultate de egalitate și trei înfrângeri.