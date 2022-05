Craiova lui Reghecampf, la pământ! Cum explică Andrei Ivan 

Ambele echipe au avut câte un jucător eliminat, oaspeţii pe Aganovic (84), care a primit al doilea cartonaş galben după ce fusese înlocuit şi se afla pe banca de rezerve, în timp ce Universitatea l-a pierdut pe căpitanul Bancu (86), autorul unor gesturi reprobabile, internaţionalul lovindu-l cu capul în piept pe Stefan Askovski, după care l-a lovit şi cu mingea în cap pe acesta, care se afla căzut la pământ.

Andrei Ivan, atacantul Universității Craiova, a încercat să găsească o explicație pentru regresul echipei sale și pentru evoluția slabă din partida cu Sepsi. Ivan a avut o șansă bună de a înscrie și, imediat, Ștefănescu a marcat golul victoriei celor de la Sepsi.

"Nu am avut nici noroc, nu am inspirați în fața porții. Probabil am fost și obosiți de la meciul cu FCSB, nu trebuie să găsim scuze, am pierdut și mergem înainte. Chiar mă simt vinovat și-mi asum acest lucru, nu am fost inspirat, a luat și mingea o traiectorie ciudată (n.r.: - despre ratare).

Vom vedea cu cine o să jucăm barajul, trebuie să căștigăm și să mergem în Conference League. Am avut meciuri bune, cu FCSB, cu CFR, a venit perioada aceasta, nu am fost nici inspirați în fața porții", a declarat Andrei Ivan.