Eroul lui Sepsi, pregătit pentru câștigarea Cupei României. Cum a explicat reușita din Bănie

În tur, scorul a fost 2-1 pentru Sepsi, la Sfântu Gheorghe, iar joi seară, în retur, tot Sepsi s-a impus cu scorul de 1-0. Golul a fost marcat de Ştefănescu, în minutul 66.

Partida din Bănie a fost marcată de gestul golănesc al căpitanului Universității. În minutul 86 al partiei, Nicușor Bancu a văzut cartonașul roșu după ce l-a lovit cu capul în piept pe Ashkovski, apoi i-a dat cu mingea în cap.

Horațiu Feșnic i-a arătat cartonașul roșu direct și cel mai probabil Bancu va primi o suspendare uriașă.

"Mă bucur că am făcut un meci bun, știam ce ne așteaptă. Mi-am ajutat echipa, dar toți am făcut două meciuri excelente. Am meritat să ne calificăm. Am simțit că am puterea să trag la poartă.

Ne-am dorit să ajungem aici, sper ca de această dată să și câștigăm. Salvează ratarea playoff-ului", a declarat Ștefănescu la finalul partidei.