Comando pentru salvarea lui Dinamo! Răducioiu a început deja munca. De ce a sunat în Italia

Dorit din toamnă la Dinamo, Florin Răducioiu a tot amânat revenirea în staff-ul trupei din Ștefan cel Mare, dar în cele din urmă mutarea s-a concretizat. Fostul mare vârf al naționalei, crescut la Dinamo la juniorii conduși de Gheorghe Timar și lansat în fotbalul mare de Mircea Lucescu, va ocupa funcția de team manager la trupa care încearcă să rămână în Liga 1.

Iuliu Mureșan a explicat marți seara, la TV Digi Sport, venirea lui Răducioiu în Ștefan cel Mare.

"Eu am căutat persoane pozitive la club. Am vrut să aduc foști mari dinamoviști și n-am reușit din diverse motive, dar acum am reușit cu Florin Răducioiu, care va fi team manager la echipă, va sta foarte aproape de Flavius Stoican, de jucători, va fi și o interfață între echipă și suporteri, echipă și presă.

Florin Răducioiu a sunat deja în Italia la prieteni de-ai lui, foști jucători, care acum unii sunt impresari, să ne ajute să căutăm jucători. Mâine o să-l prezentăm și pe Flavius Stoican, nu e un secret, se știa", a declarat Iuliu Mureșan.