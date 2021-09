"Briliantul", o carte deschisă pentru Mihăiță Ianovschi. Cum l-a "citit" antrenorul piteștenilor pe Adrian Mutu 

Mihăiță Ianovschi, antrenorul gazdelor, a explicat cum a reușit să obțină cele trei puncte. A fost primul succes pe teren propriu în acest sezon pentru formația din Trivale, care leagă două victorii în Liga 1.

Golul formației piteștene a fost marcat de Işfan, în minutul 45+1.

”Ştiam că întâlnim o echipă extrem de bine organizată tactic, cu un antrenor căruia i-am spus că va ajunge mult mai mare ca antrenor decât a fost ca jucător, şi a fost un jucător genial.

A schimbat sistemul de joc după pauză, aşa cum a făcut-o şi în precedentele două meciuri, dar, aşa cum am spus-o şi înainte, am avut un avantaj pentru că îi cunosc filosofia.

Am luat trei puncte, am ieşit din zona periculoasă, dar nu vor mai conta dacă nu vom continua pe aceeaşi linie”, a declarat Mihăiță Ianovschi, potrivit Look Sport.

După eșecul cu FC Argeș, antrenorul oltenilor, Adrian Mutu, dar și jucătorii săi, au fost băgați în ședință, la vestiare, de patronul Adrian Mititelu Jr.

FC Argeș ocupă locul șapte în Liga 1, cu 10 puncte după opt runde, în timp ce formația lui Adrian Mutu e pe poziția a 12-a, cu opt puncte.