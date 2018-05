BOMBA! Talpan a cerut ca Academia Rapid sa PIARDA toate meciurile cu 3-0! Ce reclamatie a facut

Florin Talpan vrea sa-si anihileze adversarii. CLICK AICI PENTRU MECIURILE DIN PLAYOFF

Juristul Armatei a depus o noua plangere prin care vrea sa demonstreze statutul ilegal al Academiei Rapid.

Actiunea s-a petrecut chiar azi, in zi de meciuri din playoff pentru promovarea in liga a treia.

Talpan a cerut AMFB sa demonstreze documentele in baza carora a fost omologan stadionul Giulesti, iar jucatorii Pancu, Daniel Niculae, Voicu, Vlada si Maftei au fost legitimati de Academia Rapid, potrivit ProSport.

Talpan acuza ca jucatorii au fost legitimati ilegal, si cere ca toate partidele la care au fost folositi sa fie pierdute cu 3-0 de Academie.

Academia Rapid si CSA Steaua se lupta pentru a ajunge la barajul de promovare in Liga a treia. Academia Rapid conduce deja in clasament, cu 2 puncte in fata CSA.

"AMFB si FRF incalca toate legile si propriile regulamente si statute, doresc sa introduca Academia Rapid in Liga 3 cu orice pret, chiar daca aceasta nu are ce cauta nici macar in play-off! Solicitam si noi FRF si AMFB sa ne puna la dispozitie documentele in baza carora e omologat stadionul Rapid.

Potrivit Articolului 39, Alineatul 1, Litera b) si Alineatul 2 al aceluiasi articol din ROAF, stadioanele trebuie omologate de o comisie din care fac parte reprezentantul AMFB, reprezentantul bazei sportive, reprezentantul ISU, reprezentantul Jandarmeriei, reprezentantul clubului respectiv, responsabilul de ordine si siguranta al clubului. Sa vedem si noi daca aceasta comisie a existat si a omologat stadionul! E clar ca stadionul Rapid nu poate fi omologat, este nesigur pentru vizitatori si n-are autorizatie ISU.

AMFB stia ca stadionul Rapid este un pericol pentru spectatori, dar l-a ales pentru a avantaja Academia. Iar cei de la Academia Rapid nu se feresc sa recunoasca acum ca joaca acasa inclusiv pe pagina lor de Facebook!“, a declarat Talpan, potrivit Prosport.

Tot el sustine ca AMFB a comis un nou abuz.



"AMFB a mai comis un abuz: lasa sa joace pentru Academia Rapid jucatori care nu sunt legitimati la acest club! Conform Articolului 7 din Regulamentul privind Statutul si Transferul Jucatorilor de Fotbal, jucatorii amatori si cei profesionisti au dreptul sa evolueze pentru un club daca sunt legitimati sau transferati regulamentar la clubul respectiv si au contract incheiat cu clubul la care se afla legitimati.

Cei care nu indeplinesc aceste conditii nu pot fi inscrisi in raportul de arbitraj si nu pot participa la joc. Jucatorii Academiei, care sunt fotbalisti profesionisti, nu pot juca pentru Academia Rapid deoarece nu pot semna contract cu o societate fara personalitate juridica. Fotbalistii Academiei au semnat contracte cu Societatea Redivivus, o societate care are personalitate juridica, dar nu e Academia Rapid! Iar contractul de jucator e un act juridic. Semnand cu alta entitate, ei nu au drept de joc pentru Academia Rapid si nu pot pretinde nici ca joaca pentru Academia Rapid ca amatori.

Steaua solicita AMFB si Academiei Rapid sa prezinte cum au fost legitimati fotbalistii Pancu, Niculae, Voicu, Vlada si Maftei! Cerem ca Academia Rapid sa piarda la masa verde toate meciurile in care acestia au fost folositi!", a afirmat colonelul, dupa iesirea de la FRF.

