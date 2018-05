Contraatacul FCSB: "CSA Steaua joaca cu sigla lui Becali!" Atac direct la Talpan: "Ai avut sectie de fotbal?"

Vasile Geambazi, noul patron FCSB se implica in lupta cu Armata.

CSA Steaua cere despagubiri de 37 de milioane de euro si il acuza pe Becali ca s-a folosit ilegal de sigla si palmaresul Stelei.

Geambazi sustine insa ca sigla folosita in prezent de echipa Armatei este cea facuta de Becali la Steaua in 2003.

"Vedeti stema aia de acolo? (n.a. – e stema Stelei, chiar sub TV) E data jos de pe perete. Deocamdata. Eu o pastrez. Aceasta sigla n-a fost niciodata a Armatei, cei de acolo au avut o sigla asemanatoare in ’86, intr-adevar. Sigla aceasta este facuta de Gigi, da?, cand a preluat el drepturile de pe asociatie pe SA si a facut aceasta sigla noua…

Daca tu te dezici de FCSB si zici ca nu ai nicio treaba cu FCSB, ca Gigi ti-a furat brandul, ca a facut, a dres, cum iei tu o sigla care a existat in perioada 2003-2014 si a jucat numai FCSB cu ea si o pui pe pieptul tau? Deci ei sunt cei care creeaza confuzia. Ia-ti sigla frumoasa cu vulturul, pe care o folosesti la toate sectiile Clubului Sportiv al Armatei, da?, si puneti-o pe piept ca sa stie lumea.



Zici ca nu a existat Steaua, ca Becali a furat-o, ca a facut, ca a dres, dar tu folosesti o sigla cu care Steaua a jucat cu Real Madrid, a jucat semifinala cu Middlesbrough cu ea pe piept, da?, in momentul in care era FCSB, da? FCSB-ul a jucat cu sigla asta pe piept, n-a jucat CSA-ul. De ce-mi iei tu sigla mea pe tine?

O sigla pe care ei o neaga, ca sa zic asa, si cer prejudiciu de imagine. Pai ti-a adus tie prejudiciu de imagine sigla asta? Pai vad ca o pui pe piept", a declarat Vasile Geambazi in Fanatik.

Nepotul lui Gigi Becali considera ca Armata nu are niciun argument ca sa ceara despagubiri de 37 de milioane de euro, in conditiile in care CSA nu a avut echipa de fotbal pana in 2017.

"Ei cer acum 37 de milioane… Pe ce? In perioada in care zic ei ca noi am fi prejudiciat clubul, 2004-2014, ati avut sectie de fotbal? Au avut CSA-ul sectie de fotbal? Nu, n-au avut! Cer despagubiri. Pentru ce? Am luat numele vostru si i-am dat foc pe stadion? Ne-am batut joc de numele vostru? Am retrogradat echipa? Atunci da, sa ceara. Dar eu ce-am facut? An de an Europa, am scos Valencia, am invins Chelsea si acolo ne-a batut la limita, da?, Chelsea, campioana Angliei, am scos Ajax-ul, am avut semifinala cu Middlesbrough. Cu ce ti-am adus prejudiciu, nu inteleg…

Asta nu inteleg. Aaaa, OK daca ai o masina, cineva ti-o fura si face talharie cu ea, ti-a adus un prejudiciu sa zicem, da? Dar tu n-ai masina, n-ai avut obiectul, n-ai avut sectie de fotbal, cum iti pot da inapoi un prejudiciu inexistent?!

Daca trebuie sa platim prejudiciu de 37 de milioane? Nu stiu. Eu am incredere in instanta din Romania. De ce n-au inceput ei cu prejudiciul? Stai asa ca n-aveam numele. Declara domnul Talpan, apropo de treaba asta, asta mi se pare relevant, ca ei abia in 2014, cand au luat marca inapoi, si-au dat seama ca, de fapt, Gigi Becali i-a prejudiciat pe ei. Adica… Gigi zice asa, noi ne aparam asa: „Dom’ne, trei ani, atata poti sa-i prejudiciezi, nu zece”. Pai stai, domnul Talpan, ca ai semnatura pe contractul de inchiriere cu SC Fotbal Club Steaua SA. Din 2003 pana in 2014 am fost chiriasi in Ghencea, da? Atunci ai aflat tu cine e SC Fotbal Club Steaua SA, in 2014?! Adica tu 11 ani semnai ca primarul si nu te uitai pe contract?

Doar il semnai asa, repede, nu te uitai pe el? Cum poate sa zica domnul Talpan ca nu stia?! „Abia in 2014 mi-am dat seama ca Becali s-a folosit de nume si ne-a prejudiciat”. Haida-de…", a mai zis Geambazi pentru sursa citata.