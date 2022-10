Azerii știu tot! Laurențiu Reghecampf, înapoi la FCSB? Ce a răspuns tehnicianul român despre posibila înlocuire a lui Nicolae Dică 

După înfrângerea din etapa anterioară cu liderul campionatului, Qarabag, scor 1-3, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf a bifat un rezultat de egalitate cu Turan, pe teren propriu, scor 0-0.

La conferința de presă pe care a susținut-o după meci, tehnicianul român a fost întrebat despre situația de la FCSB, dovadă că jurnaliștii azeri sunt la curent cu situața critică a vicecampioanei din România.

"Ce spuneţi despre Steaua (n.r. FCSB)? Sunteţi unul dintre candidaţii la postul de antrenor", a fost una dintre întrebările primite de Reghecampf.

"Nu am nimic de spus. Mă concentrez la ceea ce am de făcut aici, sunt sub contract cu Neftchi. Ştiu că numele meu a fost amintit acolo în mai multe momente, dar am contract cu Neftchi şi nu mă interesează aşa ceva.

Nu este nicio polemică. Este normal să se întâmple asta când e vorba despre o astfel de meserie. Jurnaliştii au dreptul să scrie orice, dar nu e problema mea. Nu ştiu despre asta şi nu mă interesează", a fost răspunsul tehnicianului român.

Laurențiu Reghecampf, la FCSB

Laurențiu Reghecampf a bifat două mandate la Steaua/FCSB, în perioada 2012-2014, respectiv 2015-2017.

În prima perioadă petrecută pe banca tehnică a "roș-albaștrilor", Laurențiu Reghecampf a reușit rezultate remarcabile, câștigând două titluri la rând (2012-2013, 2013-2014), Supercupa României (2013) și ajungând până în optimile Europa League, în sezonul 2012-2013. Cel de-al doilea mandat nu a mai fost la fel de productiv, FCSB câștigând doar Cupa Ligii, în sezonul 2015-2016.

Nicolae Dică a vorbit despre plecarea de la FCSB

La conferința de presă premergătoare meciului cu Petrolul din etapa cu numărul 13, Nicolae Dică a fost întrebat despre zvonurile apărute și a negat cu vehemență că și-ar fi dorit să demisioneze.

"Nu, nu e adevărat că am vrut să îmi dau demisia. Cine a spus asta? Nu m-am gândit nicio secundă la treaba asta. Cât timp am pregătit meciul și am mers cu acești jucători tineri.

Dacă mă gândeam să îmi dau demisia după meciul din Danemarca, mergeam cu prima echipă și dacă îl pierdeam spuneam: 'domnule, am mers cu cei mai în formă jucători și am pierdut'", a declarat Nicolae Dică la conferința de presă.



Conferința lui Nicolae Dică înainte de Petrolul - FCSB (08/10/2022) pe www.sport.ro