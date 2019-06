Au scapat de Bratu, dar acum isi cauta antrenor la mica publicitate! Situatie incredibila la un club din Romania

Daca ai licenta B UEFA si vrei sa antrenezi in Moldova, poti deveni antrenor la Aerostar Bacau.

Aerostar Bacau a retrogradat la finalul acestui sezon din Liga 2, fiind antrenata de Cristian Popovici, Florin Bratu si Andrei Vatra (secundul lui Bratu, interimar in ultimele 5 etape).

La inceputul acestei saptamani, presedintele lui Aerostar a anuntat pe contul de Facebook al clubului ca, intre 1 si 10 iunie, are loc un concurs pentru ocuparea postului de antrenor principal, toti cei interesati putand sa trimita un CV si sa aplice pentru ocuparea postului.

"Incepand cu data de 01.06.2019, Clubul Sporitiv Aerostar incepe procedura de selectie a noului antrenor principal al echipei de fotbal. Echipa va evolua anul viitor in Liga 3 a campionatului national si are ca obiectiv clasarea pe locurile 1-3 la finalul editiei de campionat 2019-2020. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile stabilite prin Regulamentul privind statutul antrenorului adoptat de Federatia Romana de Fotbal (n.r. - conform regulamentului, la Liga 3, antrenorul principal trebuie sa detina licenta UEFA B si sa fie inscris sau sa urmeze cursurile in vederea obtinerii licentei UEFA A). CV- urile se vor depune pana la data de 10 iunie la sediul clubului (str. Condorilor nr.9, Bacau) sau pe email, la adresa csaerostarbacau@gmail.com", se transmite in anuntul semnat de presedintele Doru Damaschin.