Anunt BOMBA acum cateva minute! Surpriza URIASA: cu cine a semnat Florin Costea

Florin Costea si-a gasit in sfarsit echipa!

Atacantul pentru care Adrian Mititelu a refuzat acum 8 ani o oferta de 7 milioane de euro de la Borussia Dortmund s-a intors la Craivoa! A semnat pe un an cu FC Universitatea, echipa infiintata anul trecut tot de Mititelu. Costea va juca in liga a 3-a, iar daca va confirma are posibilitatea sa-si prelungeasca acordul pe inca doi ani.

Ajuns la 33 de ani, Florin Costea era liber de contract din iarna, dupa despartirea de ACS Sirineasa, tot din a 3-a divizie. Fotbalistul si-a cautat fara succes echipa in strainatate in ultimele luni. Pentru a se mentine in forma, s-a antrenat cu o echipa din Liga a 4-a din Valcea.