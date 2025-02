Antrenorul care l-a înfruntat pe Gigi Becali: "Mi-a zis că el face echipa, iar eu doar să antrenez. Am plecat imediat!"

Povestește Ilie în podcastul Doppietta: „Am luat echipa cam dărâmată. Erau după perioada de vară, se făcuseră foarte multe transferuri, fără o pregătire de bază. Știu că am luat echipa după ce a făcut 1-1 la Larnaca, în Europa League. Atunci, seara, m-a sunat Gigi să vin la echipă. Pe 1 octombrie am preluat-o. După o lună, începuseră să vină peste 40.000 de suporteri pe Arena Națională. Asta după ce, înainte de venirea mea, la un meci disputat pe stadionul Astra, cu Pandurii, au fost vreo mie de spectatori”.



La debutul lui „Iliesta”, Steaua a învins-o pe Oțelul, campioana en-titre, într-un meci disputat la Buzău. Apoi, a fost 0-0 la Vaslui, când Florin Costea a ratat un penalty. A urmat un 0-0 cu Rapid, pe Arena Națională: „Echipa a crescut, am bătut-o pe Haifa acasă cu 4-2, după ce la ei fusese 0-5. Am condus 2-0, ne-au egalat și am câștigat în 10 oameni. Am învins-o apoi acasă cu 3-1 pe Larnaka și ne-am calificat în primăvara europeană. I-am bătut apoi pe Dinamo cu 3-1, asta după ce Steaua nu mai câștigase în Groapă de vreo 7 ani”.



„Iliuță, schimbăm strategia!”



Rezultatele foarte bune au dus echipa pe locul 2 în Liga 1. „Inițial, Becali îmi zisese: Ilie, ia-i, nu mă interesează Cupa, nu mă interesează nimic, vreau să ajung să mă bat la campionat. Am ajuns pe locul 2, am trecut și peste Dinamo, și peste Rapid, și peste U Cluj, că și U Cluj avea echipă bună atunci...”, își amintește Ilie Stan.

Lucrurile mergeau prea bine ca să nu se întâmple ceva. Iată fllmul evenimentelor, relatat de antrenor: „A venit Gigi și mi-a zis: Iliuță, am ajuns pe locul 2, schimbăm puțin strategia. Și eu l-am întrebat: Cum să schimbăm? Păi sunt 30 de milioane la mijloc, trebuie să ajungem în Champions League. De-acum, eu fac echipa și tu antrenezi. În momentul în care mi-a spus să fac ce vrea el, am plecat. Am zis nu. I-am spus în față: Gigi, nu vreau așa. Erau și alte lucruri pe care le văzusem, începuse cineva să dea târcoale pe-acolo. Becali nu m-a lăsat să plec, s-a supărat... I-am spus apoi de ce am plecat, a zis să vin înapoi, dar am spus nu. A zis că-mi dă 200.000 de euro dacă mă întorc și dacă va câștiga campionatul, plus că îi face contract pe viață lui Andrei, băiatul meu”.