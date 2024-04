Xavi a făcut praf arbitrajul după El Clasico: ”Este rușinos, o maximă nedreptate!”

Christensen a deschis scorul în minutul 6, iar Vinicius a restabilit egalitatea în minutul 18 de la punctul cu var. Lamine Yamal a avut un gol anulat în minutul 28, cea mai controversată fază a partidei, după o execuție cu călcâiul a jucătorului de 16 ani. Fermin Lopez a înscris în minutul 69, iar Barcelona a trecut în avantaj, dar Lucas a restabilit egalitatea în minutul 73, iar Bellingham a înscris golul victoriei în prelungiri.

Xavi: ”Sunt foarte dezamăgit, a fost apogeul absurdității!”

Xavi a fost extrem de dezamăgit de rezultat și de deciziile arbitrului, iar la finalul meciului, tehnicianul care o va părăsi pe Barcelona în vară nu s-a ferit să spună că Real Madrid a fost clar avantajată de arbitrul Cesar Soto Grado.

Xavi s-a referit în special la faza lui Lamine Yamal din minutul 27. Puștiul Barcelonei a trimis cu călcâiul, dar Lunin respinge în ultimul moment. Catalanii au susținut că balonul a trecut de linia porții, dar golul nu a fost validat.

”Sunt foarte dezamăgit. Dacă vrem să se spună despre noi că suntem cel mai bun campionat din lume... Toată lumea a văzut că acea minge a intrat în poartă. Toate au căzut peste noi. De la Getafe, la începutul sezonului, am spus că nu îmi place ce văd. Astăzi, a fost apogeul absurdității. Sunt mândru de echipă. Cred că am fost mai buni și am jucat mai bine.

Am jucat foarte bine, ne-am creat mai multe ocazii și am controlat jocul. Pierdem puncte în urma unor situații pe care nu le putem controla. Este păcat, merităm mai mult!

Toată lumea a văzut, iar ei mă pot sancționa. Este imaginea mea. Vreau doar să vorbesc despre joc. Am pierdut victoria la detalii. Se mai întâmplă pentru că încă încercăm să contruim echipa.

Au fost două situații concrete în afară de penalty, pentru că în apărare am stat foarte bine. Am făcut o greșeală în careu și apoi nu am oprit un atac.

Am spus ieri că mi-aș dori ca arbitrul să treacă neobservat și să ia deciziile corecte. Nu s-a întâmplat niciuna dintre aceste variante. Trebuie să ne gândim la locul al doilea. Am un sentiment de contradicție. Cu un joc ca acesta, era normal să câștigăm meciul, dar una este jocul nostru, altele sunt deciziile arbitrului pe care nu le putem controla.

Nu este momentul să ne gândim la viitor. Trebuie să digerăm această înfrângere și să ne gândim la meciul cu Valencia. Mai avem șase meciuri, mai avem mult de muncă. Este dificil să câștigi titlul. Obiectivul este să jucăm Supercupa sezonul viitor.

Senzația mea este de maximă nedreptate. Nu pot minți pe nimeni, cu atât mai puțin pe fani. Este adevărat, a spus-o toată lumea. LaLiga are 38 de etapte, iar la final trebuie să îi felicităm pe cei de la Real Madrid. A pierdut doar un meci, aproape sunt campioni. Este foarte dificil pentru noi, dar azi, senzația mea este că am fost nedreptățiți”, a spus Xavi la finalul meciului.

Clasamentul din La Liga