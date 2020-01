Vedeta de nationala care s-a cuplat cu o COPILA de 17 ani si vrea s-o ia de nevasta! Toata tara FIERBE: e nepoata fostului presedinte!

Nimeni n-a crezut in relatia lor, dar lucrurile sunt cat se poate de serioase.

Internationalul rus Fyodor Smolov (29 de ani) se va casatori in 2021 cu Maria Yumasheva. Maria are acum doar 17 ani! Smolov asteapta ca fata sa implineasca 18 ani pentru a oficializa totul! Maria e nepoata fostului presedinte rus, Boris Eltin, decedat in 2007. Eltin a fost presedinte intre 1991 si 1997, inainte ca Vladimir Putin sa ajunga la putere.



Smolov vrea sa se linisteasca dupa o viata tumultoasa. A avut legaturi cu mai multe modele celebre: Victoria Lopyreva, Sofia Nikitciuc sau Miranda Selia. Smolov, acum in lotul lui Lokomotiv Moscova, a fost aproape in mai multe randuri de Premier League, insa de fiecare data transferul a picat. Fotbalistul cu 39 de selectii in echipa nationala a jucat pentru Dinamo Moscova, Feyenoord, Anji, Ural sau Krasnodar. Smolov a fost desemnat de 3 ori fotbalistul anului in Rusia.

FULLSCREEN Galerie Foto

/