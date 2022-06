Ungaria, cu un jucător dat afară de la CFR Cluj titular, a scris istorie după 4-0 în deplasare cu Anglia! ”Au făcut gulaș din noi”

Ungaria lui Marco Rossi a făcut instrucție marți seara pe ”Molineux Stadiumn” în Liga Națiunilor, 4-0 cu Anglia, după ce câștigase cu 1-0 și meciul tur de acasă din Liga A a Ligii Națiunilor.

Roland Sallai ('16 și '70), Zsolt Nagy ('80) și Daniel Gazdag ('89) ”au făcut gulaș din Anglia”, după cum a titrat Mail Online.

Fundașul central Adam Lang, jucătorul dat afară de Dan Petrescu de la CFR Cluj, a fost integralist și a dat pasa decisivă la primul gol.

Victoria maghiarilor a devenit deja un reper în istoria fotbalului mondial: Ungaria este prima echipă din lume care înscrie 4 goluri Angliei la ea acasă, după celebrul ”Match of the Century” de pe ”Wembley” din 25 noiembrie 1953, Anglia - Ungaria 3-6.

Mai mult, este pentru prima dată în istorie când englezii pierd pe teren propriu la o diferență mai mare de 4 goluri fără să înscrie.

În plus, acest 0-4 de pe ”Molineux” este cea mai drastică înfrângere acasă a insularilor din 1928 încoace, a subliniat și The Sun.

4 - Hungary are the first team to score four goals in an away match against England since the Hungarians themselves won 6-3 at Wembley in November 1953. Wolves. pic.twitter.com/2U1zzsbvsy