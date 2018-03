Sumudica, LIDER DE GALERIE! S-a dus in tribuna dupa eliminare. Cum a vazut meciul

Marius Sumudica a avut parte de inca un meci nebun in Turcia!

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

Kayseri n-a avut liniste nici cu ultima clasata. Echipa lui Sumudica a castigat cu 3-2 dupa ce a tremurat in finalul partidei.



Sumudica n-a terminat meciul pe banca. S-a dus in mijlocul suporterilor dupa ce a fost din nou trimis in tribune. Pe net au aparut mai multe imagini ale fanilor care n-au ratat sansa unui selfie cu antrenorul lui Kayseri. :)



Dupa 25 de etape, Kayseri e pe 5 in Turcia, cu 41 de puncte, 6 sub Fenerbahce, care ocupa ultimul loc european. Daca ramane pe 5, Sumudica are insa aproape asigurata participarea in preliminariile Europa League. Dintre semifinalistele Cupei, numai Akhisar e sub echipa lui Sumudica in clasamentul din Turcia, insa a pierdut prima mansa pe teren propriu cu Galatasaray, 2-1. Castigatoarea Cupei are asigurata prezenta in Europa League.