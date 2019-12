Situatie complicata pentru Sumudica! Antrenorul nu poate sa plece inapoi in Turcia si risca sa rateze meciul de campionat

Marius Sumudica are interzis sa calatoreasca cu avionul.

Antrenorul lui Gaziantep a revenit in Romania, imediat dupa victoria cu Kasimpasa, pentru a petrece timp cu familia. Inainte de plecarea din Turcia, Sumudica s-a simtit rau si a mers un spital din Istanbul, unde a fost diagnosticat cu bronhopneumoie, fiindu-i administrate medicamente pentru a se simti mai bine.

Situatia nu s-a ameliorat nici in tara, "Sumi" mergand de urgenta la spitalul Floreasca. Medicii romani l-au consultat si i-au interzis sa calatoreasca cu avionul in urmatoarea perioada.

"Nu stiu unde am putut sa racesc atat de rau. Mai degraba e un virus. Sper sa pot ajunge cat mai repede la Gaziantep si sa imi reiau activitatea", a spus Sumudica, pentru DigiSport.

Marius Sumudica trebuia sa plece in Turcia pe 25 decembrie, in vederea meciului de campionat cu Malatyspor, de pe 29 decembrie. Gaziantep este pe locul 10 in Super Lig, cu 23 de puncte, la 11 lungimi distanta de lideru Sivasspor.