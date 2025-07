După anunțul oficial al numirii lui Rednic, Standard Liege a anunțat nu mai puțin de opt transferuri. Ultimul jucător sosit la Liege este Thomas Henry (30 de ani), un atacant francez, pe care belgienii l-au adus gratis de la Verona.



Transferat de italieni în urmă cu trei ani, pentru 5,2 milioane de euro de la Venezia, Henry a fost împrumutat în sezonul precedent în Serie B, la Palermo, unde a fost titular. Doar că sicilienii nu i-au activat clauza de transfer definitiv, iar Verona a decis să renunțe la serviciile sale.



Thomas Henry, noul jucător al lui Standard Liege



Pentru Henry, aceasta nu va fi prima experiență în Belgia. A mai evoluat acolo între 2018 și 2021, pentru AFC Tubize și OH Leuven.



„De când am descoperit campionatul belgian, am fost captivat de pasiunea clubului din Liege și speram să am onoarea de a purta acest tricou într-o zi. De atunci, când Standard s-a arătat interesată de mine, am avut un singur lucru în minute: să mă întorc în Belgia pentru a-i ajuta să-și îndeplinească obiectivele”, a spus Henry, pentru site-ul oficial al echipei din Liege.