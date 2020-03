Necazul unuia, bucuria altuia! Ce jucatori pot profita de pe urma mutarii Campionatului European in 2021

UEFA a amanat cu un an desfasurarea EURO, turneul final urmand sa se desfasoare in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021.

Se pare ca toate lumea este dezamagita de faptul ca in vara nu vom avea meciuri la Campionatul European, insa amanarea este motiv de bucurie pentru cativa jucatori importanti care ar fi ratat participarea anul.

Anglia, cea mai avantajata nationala. Southgate nu s-ar fi putut baza pe mai multi jucatori in luna iunie, cei mai importanti fiind Harry Kane si Marcus Rashford, ambii accidentati. Cum totul s-a amanat, englezii au sperante ca vor avea un atac imbatabil la turneul final.

Marco Reus si Nilkas Sule sunt jucatorii nemti care erau incerti pentru EURO 2020: Niklas din punct de vedere fizic, cu o accidentare la genunchi care l-a scos de pe gazon inca din octombrie 2019, iar Reus din punct de vedere sportiv. Jucatorul in varsta de 32 de ani nu traverseaza cea mai buna forma a carierei, insa are timp sa se recupereze pana vara viitoare.

Atacul olandez parea decimat si fara solutii pentru 2020, insa "Portocala Mecanica" are din nou motive de bucurie. Memphis Depay si Steven Bergwijn sunt gata sa revina pe teren dupa accidentarile care nu i-au lasat sa evolueze in ultimele luni.

Noul star italian Zaniolo n-ar fi prins EURO 2020 si ar fi putut rata un debut asteptat de toata lumea. El se poate recupera pana anul viitor si poate impresiona la nationala asa cum a facut-o deja la AS Roma.

Dembele nu trece prin cele mai bune momente ale carierei, fiind constant afectat de accidentari dupa mutarea de la Dortmund la Barcelona. Francezul pare ca are nevoie de un turneul final pentru a reintra in forma, iar pentru asta are un an intreg de pregatire.