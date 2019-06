I-a bagat in sedinta dupa infrangerea cu Columbia! Discurs de 40 de minute a lui Messi! Ce le-a spus colegilor sai in vestiar! "NU exista scuze"

Argentina a pierdut cu 0-2 impotriva Columbiei.

Nationala Argentinei a inceput Copa America cu o infrangere in fata Columbiei, scor 0-2. Argentinienii nu au mai fost invinsi in partida de debut din 1979, iar Columbia nu a mai castigat in fata Argentinei din 2007.

Starul argentinian Leo Messi a vorbit 40 de minute la finalul partidei si le-a transmis si colegilor sai un mesaj in vestiar.

Leo Messi: "Nu exista scuze"!



"Acesta e doar primul meci. Inca avem multe sanse de calificare. Nu exista scuze! Sa invatam ceva din acest esec, sa pastram lucurile pozitive si sa ne gandim la meciul urmator, care vine foarte repede. Fruntea sus! Nu ne oprim", a declarat Messi.

Messi, discurs in vestiar



Mijlocasul argentinian de la Udinese, Rodrigo de Paul, a spus ca Messi si-a asumat statutul de lider si in vestiar si a avut un mesaj pentru colegii sai.

"Aici sunt jucatori cu multa experienta. Primul lucru facut a fost sa ne vorbeasca. Ne-au spus ca trebuie sa mergem mai departe, sa ne gandim la meciul cu Paraguay", au fost cuvintele transmise de Messi,

Staff-ul tehnic a transmis si el un mesaj dupa infrangera cu Columbia.

"Trebuie sa fim uniti si responsabili", a afirmat de Paul.

Argentina face parte din grupa B de la Copa America, de unde mai face parte si Columbia, Paraguay si Qatar. Urmatorul meci al Argentinei este impotriva lui Paraguay pe 20 iunie.

