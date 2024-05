Luis Enrique a reacționat după anunțul făcut de Kylian Mbappe: ”E clar la ce echipă merge!”

Atacantul și-a anunțat decizia de a pleca de la gruparea pariziană și acum este așteptat să semneze cu Real Madrid.

Luis Enrique: ”Mbappe nu a spus la ce echipă merge, dar cred că e clar!”

Luis Enrique a luat parte la conferința de presă premergătoare partidei PSG – Toulouse, ultimul meci pentru Kylian Mbappe pe ”Parc des Princes”.

Tehnicianul a mărturisit că știa de multă vreme despre decizia fotbalistului de a pleca de la gruparea din capitala Franței. Întrebat dacă știe care va fi următoarea destinație a lui Kylian Mbappe, antrenorul spaniol a răspuns negativ, însă a lăsat să se înțeleagă că este vorba despre Real Madrid.

”Fotbalul este un sport atât de complex încât echipele care au cei mai buni jucători nu reușesc să câștige toate meciurile. Am știut de multă vreme decizia luată de Mbappe. Acest lucru nu schimbă nimic. Toate deciziile mele au fost cele pe care le-am crezut cele mai bune pentru echipă. Mai avem un trofeu pentru care să ne luptăm, ăsta este obiectivul nostru. Am doar lucruri bune de spus despre Mbappe și despre fratele său.

Nu a spus încă la ce echipă va merge, care este viitorul său, dar cred că este clar. Îi doresc tot binele, îi înțeleg decizia. PSG va continua să fie un club uriaș”, a spus Luis Enrique la conferința de presă.

Mesajul lui Kylian Mbappe

”Întotdeauna am spus că mă voi adresa vouă! Am vrut să vă anunţ tuturor că acesta este ultimul meu an la PSG şi că nu îl voi mai prelungi. Aventura mea aici se va termina în câteva săptămâni. Duminică voi juca juca ultimul meu meci pe Parc des Princes. Sunt o mulţime de emoţii.

Am avut şansa şi imensa onoare să fac parte mult timp din cel mai mare club din Franţa şi unul dintre cele mai bune din lume. Acest club mi-a permis să ajung unde mă aflu acum, să am prima mea experienţă la o grupare cu multă presiune, mi-a permis să cresc ca jucător alături de unii dintre cei mai buni din istoria fotbalului. Să cresc şi ca om, cu toată gloria şi greşelile pe care le-am făcut.

Aş dori să le mulţumesc tuturor colegilor mei de echipă, antrenorilor, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier şi Luis Enrique. Directorilor sportivi Leonardo şi Luis Campos pentru că m-au susţinut mereu”, a fost mesajul lui Kylian Mbappe.