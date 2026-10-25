La London Palladium Theatre va avea loc ediție cu numărul 70 a Balonului de Aur, decernat de France Football și UEFA. Gala începe de la 22:00 ora României, iar prezentatori vor fi Thierry Henry și Kate Scott.

Este prima dată când ceremonia se organizează la Londra. Se celebrează 70 de ani de la primul Balonul de Aur, câștigat în 1956 de englezul Stanley Matthews.

Luni se vor acorda un total de 13 premii: Balonul de Aur la masculin, Balonul de Aur la feminin, trofeul Kopa (cel mai bun tânăr jucător, masculin & feminin), trofeul Iașin (cel mai bun portar, masculin & feminin), cel mai bun antrenor (masculin & feminin), cel mai bun club (masculin & feminin), cel mai bun atacant (masculin & feminin) și premiul Socrates pentru implicarea în proiecte sociale și umanitare.

Luni aflăm câștigătorul Balonului de Aur! Iată lista finală a nominalizărilor

Lista oficială cu nominalizările pentru Balonul de Aur la masculin 2026 a fost anunțată de pe 8 septembrie 2026: Jude Bellingha, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Ousmane Dembele, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Gabriel Malgahaes, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Haryr Kane, Kvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mane, Marquinhos, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Lionel Messi, Joao Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julian Quinones, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, William Saliba, Ferran TOrres, Dayot Upamecano, Vinicius Junior și Vitinha.

PSG are zece jucători nominalizați, adică o treime din lsita pentru Balonul de Aur. Trei nominalizați au mai câștigat deja trofeul: Lionel Messi, de opt ori, Rodri, în 2024, și Ousmane Dembele, în 2025.