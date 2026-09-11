Federaţia Română de Fotbal a anunţat, vineri, printr-un comunicat de presă, că a adoptat prin Comitetul de Urgenţă hotărârea introducerii cartonaşului negru în competiţiile de copii şi juniori, prin care arbitrul poate opri definitiv meciul în urma comportamentului abuziv al spectatorilor.

Explicațiile FRF

"Începând din acest sezon, Federaţia Română de Fotbal introduce o nouă procedură disciplinară pentru competiţiile de juniori (categoriile de vârstă U7-U16), aducând un element de premieră în fotbal: cartonaşul negru. Decizia a fost adoptată pe 11 septembrie 2026, în Comitetul de Urgenţă al FRF, şi este deja prevăzută în regulamentele competiţionale dedicate copiilor şi juniorilor. Prin această măsură, FRF devine singura federaţie de fotbal din lume care introduce un cartonaş destinat exclusiv sancţionării comportamentului inadecvat al spectatorilor din tribune. Pentru FRF, mesajul este unul clar: copiii nu trebuie să fie victimele ambiţiilor, presiunilor sau frustrărilor adulţilor din tribune", precizează FRF prin intermediul site-ului oficial.

FRF precizează că prin cartonaşul negru arbitrul comunică, fără echivoc, că un meci este oprit definitiv din cauza comportamentului neadecvat al spectatorilor sau părinţilor: "Comportamentul abuziv nu afectează doar desfăşurarea unui meci, ci poate avea consecinţe directe asupra copiilor şi a întregii echipe".

Noua procedură se aplică atunci când arbitrul constată un comportament neadecvat al spectatorilor sau părinţilor, ori este informat cu privire la acesta de al patrulea oficial, dacă există, sau de un alt oficial de joc.

În aceste cazuri, arbitrul va aplica succesiv următoarele măsuri:

Pasul 1 - Avertismentul (Arbitrul opreşte temporar meciul şi solicită antrenorilor să discute direct cu propriii suporteri sau părinţi pentru ca derapajele să înceteze imediat. Acolo unde există staţie de amplificare, se vor face şi anunţuri către spectatori);

Pasul 2 - Suspendarea temporară a meciului timp de 10 minute (Dacă comportamentul continuă, arbitrul suspendă meciul pentru 10 minute şi trimite echipele la vestiare. În tot acest timp, antrenorii vor încerca din nou aplanarea acestor derapaje venite din partea spectatorilor);

Pasul 3 - Afişarea cartonaşului negru şi oprirea definitivă a meciului (Dacă, după reluarea jocului, comportamentul abuziv persistă, arbitrul fluieră sfârşitul meciului. Partida este oprită definitiv şi nu mai poate fi reluată).

Noua procedură vizează comportamentele neadecvate ale părinţilor şi spectatorilor îndreptate asupra copiilor, membrilor staffurilor celor două echipe, arbitrilor, oficialilor de joc sau altor părinţi şi spectatori.