Principal favorit la câștigarea US Open 2026, în contextul absenței italianului Jannik Sinner, germanul Alexander Zverev are șansa de a cuceri al doilea titlu de mare șlem al carierei, până la încheierea sezonului actual, pe care l-a început fără trofeu major în palmares.

Alexander Zverev a câștigat Roland Garros fără să învingă jucător de top 10 ATP. Situația se poate repeta

Cu spaniolul Carlos Alcaraz eliminat de Ben Shelton, în faza ultimilor opt jucători în competiție, la New York, Zverev poate avea deosebita oportunitate de a ajunge dublu campion de Grand Slam fără a fi înfruntat, la Paris ori New York, vreatun jucător de top 10 ATP.

La Paris, Zverev a beneficiat de absența lui Alcaraz din turneu, dar și de două eliminări premature, suferite de Sinner și Djokovic. Italianul a fost învins în turul secund de Juan Manuel Cerundolo, pe când sârbul a fost depășit de Joao Fonseca, în turul al treilea.

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În semifinalele US Open 2026, Alexander Zverev îl va întâlni pe Karen Khachanov vineri, 11 septembrie, de la ora 22:00. Număr 50 mondial, Khachanov a mai disputat două semifinale de Grand Slam, dar a fost învins în această fază a competiției, la US Open 2022, respectiv Australian Open 2023, de Casper Ruud și Stefanos Tsitsipas.

Dacă va ajunge în finală, iar în a doua semifinală învingător va ieși Frances Tiafoe, Alexander Zverev ar putea încheia două turnee de mare șlem fără a fi fost nevoit să dispute vreun meci, din cele paisprezece, în fața unui jucător din primii zece ai clasamentului.

Doar în situația în care Ben Shelton (9 ATP) își va confirma statutul de favorit, în semifinala cu Frances Tiafoe (12 ATP) Alexander Zverev va avea un adversar din top 10 mondial, în edițiile 2026 ale turneelor de la Roland Garros și Flushing Meadows.