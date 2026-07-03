După ce au trimis acasă naționala lui Luka Modric, portughezii își vor măsura forțele cu Spania, campioana europeană și una dintre favoritele pentru câștigarea acestui turneu final. Ronaldo a fost din nou la înălțime, cu un gol marcat din penalty în minutul 68.

Cristiano Ronaldo și-a salutat fanii după ce a marcat în Portugalia - Croația

Reușita sa a fost dedicată lui Diogo Jota, decedat în urmă cu fix un an, pe 3 iulie 2025, în urma unui accident de mașină. Fostul star al lui Liverpool nu a fost uitat de portughezi și a fost anunțat, simbolic, în lotul pentru această Cupă Mondială.

Declarat jucătorul meciului în această partidă, Cristiano Ronaldo și-a salutat fanii care au venit special la hotelul din Toronto imediat după partidă. Imaginile cu starul lusitan la balcon au devenit rapid virale pe internet.

Pentru CR7, reușita din meciul cu Croația este una specială. Este prima din cariera sa într-o fază eliminatorie a Cupei Mondiale.