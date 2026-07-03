VIDEO Imaginile momentului! Ce a făcut Cristiano Ronaldo, după ce a marcat în Portugalia - Croația 2-1

Imaginile momentului! Ce a făcut Cristiano Ronaldo, după ce a marcat în Portugalia - Croația 2-1 CM 2026
SPORT.RO
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Portugalia - Croația s-a încheiat cu scorul de 2-1, cu Cristiano Ronaldo (41 de ani) printre marcatori, astfel că lusitanii vor merge în optimile de finală, acolo unde vor da de un adversar și mai dificil.

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Din articol

După ce au trimis acasă naționala lui Luka Modric, portughezii își vor măsura forțele cu Spania, campioana europeană și una dintre favoritele pentru câștigarea acestui turneu final. Ronaldo a fost din nou la înălțime, cu un gol marcat din penalty în minutul 68.

Cristiano Ronaldo și-a salutat fanii după ce a marcat în Portugalia - Croația

Reușita sa a fost dedicată lui Diogo Jota, decedat în urmă cu fix un an, pe 3 iulie 2025, în urma unui accident de mașină. Fostul star al lui Liverpool nu a fost uitat de portughezi și a fost anunțat, simbolic, în lotul pentru această Cupă Mondială.

Declarat jucătorul meciului în această partidă, Cristiano Ronaldo și-a salutat fanii care au venit special la hotelul din Toronto imediat după partidă. Imaginile cu starul lusitan la balcon au devenit rapid virale pe internet.

Pentru CR7, reușita din meciul cu Croația este una specială. Este prima din cariera sa într-o fază eliminatorie a Cupei Mondiale.

Cristiano Ronaldo: "O zi specială pentru Jota al nostru"

Portugalia a obținut calificarea în optimile CM 2026 chiar în ziua în care s-a împlinit un an de la decesul lui Diogo Jota.

"Este o zi specială pentru Jota al nostru, care este acolo sus și ne luminează. Știm că este alături de noi, iar singurul mod potrivit de a-l onora era să câștigăm astăzi", a spus Cristiano.

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