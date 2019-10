FOTO | De la nationala lui Radoi, direct pe coperta FIFA 20! Jucatorul ratat de Becali, vedeta in Vest

De la nationala mica direct pe coverul celui mai faimos simulator de fotbal.

Adrian Petre este fara doar si poate vedeta celor de la Esjberg FB. Fotbalistul de 21 de ani a fost introdus pe coverul versiunii de FIFA 20 dedicate echipei sale.



Acesta a inscris 21 de goluri in 59 de partide pentru formatia din Danemarca si mai este doar un pas pana la debutul la nationala mare dupa ce a impresionat la Under 21 sub comanda lui Radoi.



Petre este nascut la Arad si joaca in Danemarca din 2017 dupa ce in perioada 2015-2017 a inscris 29 de goluri in 39 de partide.



sursa foto: Facebook Esjberg