Fotbalistul care i-a facut zile negre lui Ibrahimovic! Starul suedez a dezvaluit numele celui mai dificil adversar pe care l-a intalnit in cariera

Ibrahimovic a dezvaluit numele adevarsarului care i-a dat cele mai mari batai de cap.

Atacantul suedez Zlatan Ibrahmovic (38 de ani) a dezvaluit numele adversarului care i-a dat cele mai mari batai de-a lungul carierei. Ibrahimovic a dat lupte grele de-a lungul carierei sale de peste 20 de ani cu fundasi de top si a ramas impresionat de o legenda a fotbalului mondial.

"Maldini a fost cel mai valoros si cel mai puternic adversar pe care l-am intalnit in cariera. Detinea toate calitatile! Era un fundas complet, care era si inteligent, dar emana si forta. In plus, facea un marcaj complet", a declarat Zlatan Ibrahimovic pentru talksport.com