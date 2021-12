FCSB a fost interesată de unul dintre titularii Rapidului: „Aș fi avut curaj să risc!” Răspuns tranșant în cazul lui Păun de la Sepsi: „Nu am remarcat nimic la el!”

Managerul general al vicecampioanei României, Mihai Stoica, a dezvăluit recent că i-a atras atenția unul dintre titularii de bază de la Rapid, dar asta în urmă cu câțiva ani. Alexandru Albu este jucătorul care l-a impresionat pe oficialul FCSB-ului.

Mai mult, roș-albaștrii au încercat să îl transfere, însă s-au lovit de pretenții financiare mult prea mari, astfel că au renunțat. Mihai Stoica a punctat însă că faptul că transferul nu s-a realizat e un punct pozitiv pentru echipa sa, dat fiind faptul că s-a demonstrat că Albu este 'rapidist pur-sânge'.

Mihai Stoica, detalii despre interesul pentru Albu, dar și răspuns pentru Nicolae Păun



Totodată, oficialul echipei pregătită de Toni Petrea a fost întrebat și de presupusul interes al lui Gigi Becali pentru Nicolae Păun, jucătorul lui Sepsi. Mihai Stoica a oferit un răspuns tranșant, spunând că el nu a remarcat nimic la fotbalistul menționat.

„Nu înţeleg de ce se vorbeşte (n.r. - despre Nicolae Păun). Eu nu am remarcat nimic la el, ca să discutăm pe o poziţie ultra acoperită la noi, mijlocaş defensiv. Am remarcat calităţi extraoardinare la Edjouma, am remarcat o evoluţie bună la Dulca de la meci la meci.

Am remarcat faptul că Albu, pe care l-am considerat mereu fundaş central, înainte de a ajunge la UTA, când era la Chiajna şi chiar dacă mai juca închizător... M-am gândit la el acum câţiva ani ca soluţie de fundaş central la noi, dar se cereau sume pe el... Aş fi avut curaj să risc. Acum mă gândesc că am făcut bine, că am înţeles că era rapidist pur sânge şi asta poate schimba multe. Am remarcat la Albu apetitul ofensiv, că a ajuns de multe ori în careul advers, că a marcat”, a declarat Mihai Stoica pentru Telekom Sport.