Steve Clarke a renunțat la contractul pe patru ani, semnat înaintea începerii CM 2026

Deși semnase un contract pe patru ani chiar înainte de începerea turneului final, tehnicianul în vârstă de 62 de ani a ales să aleagă noi provocări, după ce nu a reușit să califice Scoția în fazele eliminatorii - o situație întâlnită la al treilea turneu consecutive.

Steve Clarke a fost primul selecționer care a condus Scoția la trei turnee majore - Euro 2020 (0-2 cu Cehia, 0-0 cu Anglia, 1-3 cu Croația), Euro 2024 (1-5 cu Germania, 1-1 cu Elveția, 0-1 cu Ungaria) și CM 2026 (1-0 cu Haiti, 0-1 cu Maroc, 0-3 cu Brazilia), dar nu a reușit să treacă de faza grupelor la niciuna dintre încercări.

El a avut un parcurs remarcabil în ultimele preliminarii, însă aceasta nu a reușit să repete evoluțiile bune în America de Nord, echipa sa fiind eliminată din competiție, după ce a reușit să ia puncte doar echipei din Haiti.

Postecoglou, Moyes și Fletcher sunt pe lista scurtă a Scoției

Ian Maxwell (Scottish FA chief executive) și Craig Mulholland (chief football officer) au început deja căutarea unui nou selecționer, care trebuie anunțat până la începutul lunii august.

Presa scoțiană scrie că pe lista scurtă se află Ange Postecoglou (liber de contract, ultima dată la Nottingham Forest), David Moyes (actualul manager al lui Everton), Alex Neill (actulaul manager al lui Millwall), John McGlynn (actualul manager al lui Falkirk), Steven Naismith (liber de contract, ultima dată la Heart of Midlothian), Scott Brown (liber de contract, ultima dată la Ayr United) și Darren Fletcher (liber de contract, ultima dată antrenor interimar la Manchester United).

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