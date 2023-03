Florin Bratu, prima reacție după ce s-a înțeles cu noua sa echipă

Fostul selecționer al naționalei U21 va pregăti echipa Karmiotissa, locul patru din play-out-ul primei ligi din Cipru, unde va avea ca obiectiv, cel mai probabil, salvarea de la retrogradare.

Bratu a dezvăluit că a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an, și a vorbit despre condițiile pe care le are noua sa echipă.

Florin Bratu, prima reacție: ”Am semnat”

„Sunt de două zile în Cipru! Am vrut să am o experiență și în afara României. Am semnat cu Karmiotissa, iar obiectivul este să ajungem pe un loc cât mai bun în play-out.

Condițiile din Cipru sunt excelente, am fost impresionat de ceea ce am găsit aici. Înțelegerea este până în vară, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon”, a spus Florin Bratu, potrivit ProSport.

Florin Bratu, prima provocare ca antrenor în străinătate!

Florin Bratu era liber de contract după ce s-a despărțit de naționala U21 tricoloră în august, după ce îi expirase contractul cu Federația Română de Fotbal.

În prezent, naționala de tineret e condusă de Emil Săndoi.

Florin Bratu a fost antrenor la Dinamo II, CS Tunari, Dinamo U19, Romania U18, Dinamo, Aerostar, AFC Turris, Concordia Chiajna și naționala U21.