Finalul unei ere? Cristiano Ronaldo se gândește la retragere: „Am vorbit de curând cu el! Nu m-ar surprinde!” 

Aventura lui Cristiano Ronaldo (37 ani) la Campionatul Mondial s-a sfârșit, după ce Portugalia a fost eliminată surprinzător din sferturile competiției. Lusitanii au fost învinși de Maroc, 0-1, singurul gol al partidei fiind marcat de Youssef En-Nesyri (25 ani), în minutul 42, după o ieșire eronată a lui Diogo Costa (23 ani).

Fernando Santos (68 ani) început și meciul cu Maroc cu Cristiano Ronaldo (37 ani) pe banca de rezerve, la fel ca în partida precedentă cu Elveția, 6-1. Chiar dacă l-a aruncat în luptă în minutul 50, starul portughez nu a putut schimba scoarta jocului, iar visul deținătorului a 5 Baloane de Aur de a câștiga Campionatul Mondial s-a năruit.

Patrice Evra, detaliu neștiut despre viitorul lui Cristiano Ronaldo

În prezent Cristiano Ronaldo se antrenează la baza de pregătire a lui Real Madrid. Liber de contract, superstarul nu a luat, deocamdată, nicio decizie cu privire la cariera sa. Însă Patrice Evra (41 ani), fostul coechipier de la Manchester United și prieten foarte bun, a precizat că a discutat recent cu Cristiano Ronaldo și că nu l-ar surprinde dacă acesta și-ar încheia cariera de fotbalist profesionist.

„Când am vorbit cu el de curând nu am discutat despre Cupa Mondială. Am vorbit despre viața personală și despre familie. Nu vreau să vorbesc în numele lui, însă nu m-aș declara surprins dacă s-ar retrage”, a declarat Patrice Evra pentru Sky Sports.

Chelsea nu a renunțat la Cristiano Ronaldo

Presa din Spania a demontat speranțele fanilor madrileni, spunând că nu există șanse ca Ronaldo se semneze din nou cu echipa în tricoul căreia a obținut cele mai mari performanțe din cariera de fotbalist.

Cu toate acestea, Cristiano Ronaldo ar avea o altă opțiune, tot din Premier League. Chelsea ar fi echipa care îi „face cu ochiul” starului portughez, fiind cunoscută dorința sa de a evolua în continuare în Europa, în ciuda ofertei de 200 de milioane de euro pe sezon din partea lui Al-Nassr, scrie Fichajes.

Chelsea i-ar putea oferi deținătorul a 5 Baloane de Aur șansa de a juca din nou în UEFA Champions League, iar transferul ar fi și pe placul patronului Todd Boehly (49 ani), care l-a dorit și în vară, dar Thomas Tuchel (49 ani) s-a opus mutării. De această dată, antrenorul Graham Potter (47 ani) și-ar da acceptul pentru transferul lui CR7, care ar putea acoperi golul lăsat de plecările lui Romelu Lukaku (29 ani) și Timo Werner (26 ani).