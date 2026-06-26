Rapid, pe urmele fotbalistului care a refuzat-o pe CFR Cluj

Conducerea clubului Rapid a inițiat negocieri pentru transferul fundașului central în vârstă de 29 de ani, însă tratativele nu s-au concretizat din cauza cerințelor financiare ridicate ale jucătorului.

Marius Bilașco, directorul sportiv al alb-vișiniilor, a confirmat interesul pentru apărătorul gambian născut la Oslo, explicând motivul pentru care discuțiile au fost sistate.

„A fost o variantă, dar va semna în țările arabe pe sume pe care nu putem să le oferim”, a spus Marius Bilașco, potrivit Prosport.