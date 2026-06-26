Rapid, pe urmele fotbalistului care a refuzat-o pe CFR Cluj

Rapid, pe urmele fotbalistului care a refuzat-o pe CFR Cluj Fotbal intern
SPORT.RO
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Giuleștenii au încercat să îl aducă pe Sheriff Sinyan, fundașul care a refuzat oferta de prelungire din Gruia.

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Sheriff SinyanRapidCFR Cluj
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Conducerea clubului Rapid a inițiat negocieri pentru transferul fundașului central în vârstă de 29 de ani, însă tratativele nu s-au concretizat din cauza cerințelor financiare ridicate ale jucătorului.

Marius Bilașco, directorul sportiv al alb-vișiniilor, a confirmat interesul pentru apărătorul gambian născut la Oslo, explicând motivul pentru care discuțiile au fost sistate.

„A fost o variantă, dar va semna în țările arabe pe sume pe care nu putem să le oferim”, a spus Marius Bilașco, potrivit Prosport.

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Marius Bilasco
Marius Bilașco / Sportpictures
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Prezent la antrenamentele lui CFR Cluj

Înainte de a respinge oferta venită de la U Cluj, Sheriff Sinyan a refuzat și propunerea de prelungire a contractului cu CFR Cluj, dorind să semneze un contract în străinătate. Cu toate acestea, un transfer în afara Superligii întârzie să se materializeze.

În absența unui acord cu o formație din străinătate, apărătorul s-a prezentat la reunirea lotului din Gruia și a început pregătirea de vară sub comanda noului antrenor, Antonio Folha. Iuliu Mureșan a oferit detalii despre situația contractuală a fundașului, al cărui angajament expiră la finalul lunii curente.

„Sinyan își termină contractul pe 30 (n.r. – 30 iunie 2026), acum e la club, dar nu și-a prelungit cu noi. E la Cluj, a fost la antrenamente, peste câteva zile decidem dacă pleacă sau semnează. Are ceva oferte din străinătate. Dacă se concretizează, pleacă, dacă nu, va rămâne la noi. Are ofertă și de la noi”, a transmis Iuliu Mureșan.

Potrivit platformei de specialitate Transfermarkt, cota de piață a lui Sheriff Sinyan este evaluată la 1,4 milioane de euro.

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