Maradona a primit o substanta ciudata pe banca, iar staff-ul a facut "zid" in jurul lui pentru a-l feri de camerele video! Ce ar fi luat

Maradona e din nou in centrul atentiei.

La ultimul meci de campionat, antrenorul argentinienilor de la Gimnasia La Plata a fost protagonistul unui moment extrem de controversat. In timpul partidei, Maradona a primit de la unul dintre oamenii de pe banca un plic cu o substanta verde, iar cei din staff-ul tehnic au reactionat imediat cand au vazut ce se intampla: s-au ridicat instant si s-au pus in fata acestuia pentru a nu fi suprins de camerele video.

Clipul a devenit viral, iar fanii au lansat ipoteze pentru gestul facut in timpul meciului. Desi multi au speculat pe seamma incidentului avand in vedere trecutul lui Maradona cu drogurile, se pare ca ar fi fost vorba de o substanta pentru boala cardiaca de care sufera argentinianul. Staff-ul tehnic a observat ca Maradona nu se simte bine din cauza tensiunii acumulate in timpul meciului, asa ca au recurs la aceasta metoda. Este inca neclar de ce toti cei prezenti au vrut sa blocheze camerele video.

Gimansia La Plata a pierdut meciul cu Rosario, scor 1-0. Dupa aceasta infrangere, echipa lui Maradona se afla pe locul 22 din 24 in prima liga argentiniana.