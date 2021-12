Destinație surprinzătoare pentru Pep Guardiola! Unde este așteptat după despărțirea de Manchester City

Triplu campion în Spania, Germania și Anglia, cu Barcelona, Bayern, respectiv Manchester City, Pep Guardiola este din 2016 pe Etihad, iar în noiembrie 2020 a anunțat că și-a prelungit înțelegerea până în 2023. Antrenorul a precizat că exclude varianta pregătirii unei alte echipe din Premier League, astfel că este de așteptat ca Pep să schimbe campionatul.

Guardiola chiar și-ar fi făcut planuri pentru anul 2023 și ar fi tentat de o experiență în MLS, la New York City FC, formație care face parte din City Football Group, același grup care administrează și campioana din Premier League, anunță 90min.com.

De altfel, Pep Guardiola a locuit în New York, în perioada 2012-2013, când a plecat de la Barcelona și a preferat să își ia un an sabatic înainte să semneze cu Bayern Munchen. Recent, antrenorul catalan s-a arătat încântat atât de New York, cât și de pasiunea americanilor pentru fotbal.

"Am petrecut mult timp în New York. E un oraș pe care îl iubesc cu adevărat, iar de-a lungul timpului am avut ocazia să văd pasiunea celor de aici pentru fotbal. Tinerii vor să joace fotbal și au nevoie de un loc unde să o facă. Faptul că există 50 de noi terenuri în oraș datorită celor de la New York City FC și a grupului nostru este senzațional și va face o mare diferență în viața tinerilor.

De mulți ani spun că există un viitor strălucitor pentru fotbal în Statele Unite ale Americii, iar proiecte ca acesta vor contribui la producerea următoarei generații de americani talentați", declara recent Guardiola.

În plus, Pep Guardiola a recunoscut că nu ar fi dispus să își prelungească din nou înțelegerea cu Manchester City, 2023 urmând să fie anul în care se va despărți de formația de pe Etihad Stadium: "După șapte ani la echipă, cred că voi avea nevoie de o pauză. Voi lua o pauză pentru a vedea ceea ce am reușit".

"Spaniolul a mai spus că i-ar plăcea să lucreze în America de Sud, dar și ca selecționer al unei echipe naționale, astfel că devine clar că o oprire în MLS este pe listă", mai scrie sursa citată.

Cu Pep Guardiola la conducere, Manchester City luptă din nou la titlu în Premier League. Echipa sa ocupă locul 2 după 14 etape, cu 32 de puncte, la unul singur în spatele liderului Chelsea.