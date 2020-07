Un fost adversar din La Liga ar putea sa i se alature lui Ronaldo la Juventus! Jucatorul este dorit de echipe importante din Europa!

Un jucator de la Valencia este in vizorul unor echipe importante din Europa.

Juventus este echipa care insista cel mai mult in acest moment pentru transferul lui Ferran Torres. Presa din Spania scrie ca oficialii italieni poarta discutii avansate cu reprezentantii fotbalistului, care are un contract valabil pana in 2021, dar care vrea sa plece de la Valencia in conditiile in care, cel mai probabil, echipa nu va obtine calificarea in Europa pentru sezonul viitor.

De semnatura mijlocasului in varsta de 20 de ani mai sunt interesate si Manchester United si Borussia Dortmund, insa Juventus este favorita.

Ferran Torres este un jucator crescut de Valencia. In acest sezon, el a adunat 40 de aparitii in tricoul "liliecilor", reusind 6 goluri si 7 assist-uri. Potrivit site-ului transfermarkt.com, fotbalistul este cotat la 45 de milioane de euro.