Derby-ul dintre Olympique Marseille și PSG a fost amânat din cauza vremii.

PSG nu va putea participa la gala de decernare a Balonului de Aur

Autoritățile franceze au decis ca meciul să se desfășoare luni seară, de la ora 20:00, oră care coincide cu gala în care se va decerna Balonul de Aur.

Având în vedere că PSG a câștigat Champions League sezonul precedent, cel mai probabil parizienii vor fi în centrul atenției, însă Luis Enrique și starurile sale nu vor putea fi prezenți la eveniment.

Ousmane Dembele are cele mai mari șanse să fie încoronat noul Balon de Aur. Francezul este la concurență cu Lamine Yamal, puștiul Barcelonei. Din fericire pentru Dembele, el va rata meciul cu Marseille din cauza unei accidentări, astfel că va putea lua parte la gala de la Theatre du Chatelet.

”Meciul este amânat din cauza posibilelor ploi torențiale, care prezintă un risc semnificativ de inundații urbane. Reprogramarea se va face foarte rapid; am informat deja cluburile”, a spus Georges-Francois Leclerc.

