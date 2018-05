"Decat sa plec si poate nu joc, mai bine raman aici!" Motivul pentru care Razvan Marin se teme de un transfer in Serie A

Razvan Marin a avut un sezon excelent in Belgia si a intrat in vizorul unor echipe uriase din Serie A.

AS Roma si Inter Milano se intereseaza de mijlocasul roman, iar presa italiana noteaza ca AS Roma este dispusa sa achite 7 milioane de euro pentru a-l transfera in perioada de mercato din vara.

In ciuda interesului aratat de cluburile italiene, internationalul roman in varsta de 21 de ani ramane cu picioarele pe pamant si spune ca ar prefera sa continue la Standard Liege unde joaca in mod constant decat sa mearga in Serie A unde exista riscul sa stea pe banca.

"A fost un sezon foarte bun pentru noi. Nu ne asteptam sa prindem un loc de Champions League, dupa cum am inceput sezonul. Obiectivul era calificarea in play off si dupa ne-am luptat la titlu. Pentru mine, personal, a fost a fost foarte bine. Am reusit sa marchez multe goluri si sa dau multe pase de gol. Ma bucura interesul altor echipe puternice, dar nu ma grabesc sa plec de la Standard. Nu sunt disperat dupa un transfer. Decat sa ma duc in alta parte si poate sa nu joc, mai bine mai raman aici, mai ales ca jucam si in cupele europene. Accidentarea nu e deloc usoara, trebuie sa am grija cu recuperarea", a declarat Răzvan Marin la revenirea in Romania.

Razvan Marin nu a jucat in ultimele meciuri ale sezonului pentru Standard Liege din cauza unei accidentari. Acesta este si motivul pentru care romanul se teme ca ar putea avea probleme in Italia.