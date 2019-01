Ce se intampla cu Dan Petrescu?! Situatie DISPERATA la club. Nimeni nu stie cum va continua echipa sau care e viitorul lui Super Dan

Dezastru pentru Guizhou Hengfeng dupa retrogradarea in liga a 2-a din China.

Dan Petrescu a plecat inapoi in Asia dupa sarbatorile de iarna, insa viitorul sau ramane indecis. Chinezii ar fi vrut sa-l pastreze si in sezonul viitor, dar nu pot sa-i mai suporte salariul din prezent. Obiectivul nu e nici macar promovarea, in conditiile in care grupul care sustine financiar echipa a anuntat ca performanta sportiva nu mai poate fi o prioritate in acest moment.

Petrescu a recunoscut inainte sa plece din tara ca a avut discutii cu mai multe echipe interesate de el. Din informatiile www.sport.ro, CFR Cluj ar fi incercat sa-l convinga sa revina. Piedica nu e contractul cu Antonio Conceicao sau faptul ca echipa e pe primul loc in Liga 1 si n-ar avea motive logice pentru un soc pe banca. Milioanele din China, la care Petrescu nu poate sa renunte, au stat in calea intoarcerii lui Super Dan in Romania.

Desi Guizhou n-a dat niciun comunicat oficial legat de strategia pentru 2019, jucatorii cu salarii mari vor fi lasati sa plece.

"Am un contract valabil pana in decembrie 2019, ramane de vazut ce vor decide cei de la echipa. Sunt probleme financiare foarte mari in China, deja vreo patru echipe au disparut din divizia B, asa am inteles. Erau echipe bune si mari, cred ca si la noi la echipa sunt ceva probleme pentru ca se vrea anul viitor maxim sa ramanem in divizia B. In momentul asta, ei spun ca vor sa continue cu mine, chiar sa prelungeasca acordul. Dar pana nu ajung acolo si ma conving eu ce se intampla, nu stiu... Am contract. Am cateva oferte din Golf, au fost si ceva echipe din Romania care m-au contactat, dar le-am spus ca nu se poate pentru ca am contract", si-a explicat Petrescu situatia.