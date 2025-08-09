Cluburile internaționalilor români, Real Oviedo și Celta Vigo, nu au reușit încă să îi legitimeze, iar cei doi portari sunt în pericol să nu poată debuta. Problema este una generalizată în La Liga, unde peste jumătate dintre fotbaliștii transferați în această vară nu au primit încă drept de joc din cauza problemelor financiare și birocratice.



Situația este de neconceput în fotbalul de top. Din 104 jucători transferați oficial de cluburile spaniole, 50 încă așteaptă "undă verde" pentru a putea juca în weekendul viitor.



Titularul naționalei, Horațiu Moldovan, se află pe o listă de șapte jucători noi pe care Real Oviedo, proaspăt revenită în La Liga după 24 de ani, nu îi poate înscrie. Alături de el se află nume precum Rondon, Ilic sau Fores.



Nici Ionuț Radu nu are mai mult noroc la Celta Vigo. Clubul nu a rezolvat încă problemele de legitimare pentru niciunul dintre jucătorii aduși după 1 iulie, printre aceștia numărându-se și fotbaliști importanți ca Bryan Zaragoza, Ferran Jutgla și Ilaix Moriba.



Barcelona, în aceeași oală! Doar cinci cluburi și-au înregistrat toți jucătorii



Haosul este la un nivel alarmant în Spania, iar pe lista echipelor cu probleme se află chiar și giganți precum FC Barcelona. Campioana en-titre nu i-a înscris încă pe Marcus Rashford și Joan Garcia, repetând problemele de anul trecut, când Dani Olmo și Pau Victor au fost nevoiți să aștepte până în iarnă pentru a putea juca.



Jurnaliștii de la MARCA au explicat situația: "Plafoanele salariale, procedurile birocratice și alte probleme administrative întârzie oficializarea întăririlor, iar în timp ce unele cluburi au deja loturile practic finalizate, altele se confruntă cu un început de sezon cu multe necunoscute".



În tabăra opusă, a cluburilor fără emoții, se află doar cinci echipe: Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Girona și Valencia, care au reușit să își înregistreze 100% din achizițiile făcute în această vară.

