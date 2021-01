Scene SOCANTE in Portugalia! Un fotbalist a facut stop cardiac pe teren! In ce stare se afla. Atentie, imagini cu puternic impact emotional!

Jucatorul lui FC Alverca din Liga 3 din Portugalia s-a prabusit pe teren in timpul meciului.

Alex Apolinario (24 ani) a suferit un stop cardiorespirator pe teren, in timpul meciului, in minutul 27. Jucatorul s-a prabusit la pamant si a avut nevoie de interventie medicala.

O meia Alex Apolinário, do Alverca, sofreu uma parada cardíaca dentro de campo. Um grande susto para todos, mas o meia está bem no hospital. Alex iniciou sua carreira no Cruzeiro.

pic.twitter.com/Z7GqzqafTx