De această dată, însă, nu o va face pentru a evolua în Superliga României, ci pentru a fi adversarul Universității Craiova în Conference League.

Cehii l-au făcut praf pe Rrahmani înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga

Sparta Praga, echipa la care atacantul kosovar a ajuns în august 2024 de la Rapid, va juca în Bănie, pe Ion Oblemenco, pe 11 decembrie.

Deși a avut niște prestații foarte bune în startul acestui sezon, kosovarul nu a mai dat același randament în ultima perioadă, iar după meciul cu Legia Varșovia, scor 1-0, fostul jucător de la Rapid a fost criticat în presa cehă.

”Rrahmani joacă fără chef. La Varșovia a arătat că este invizibil pe teren atunci când nu marchează. A atins mingea de doar 15 ori și nu a reușit niciun dribling în cele 59 de minute. La începutul sezonului, Rrahmani a demonstrat că poate fi numărul 1 din atacul Spartei, dar, odată cu trecerea timpului, până și fanii Spartei și-au pierdut răbdarea cu el.

Din această situație se poate ieși prin vânzarea lui Rrahmani, însă Sparta a plătit 5 milioane de euro pentru kosovar, iar acum nu vrea să coboare sub această sumă. Probabil vor exista echipe interesate, având în vedere că și Lyon l-a vrut în vară”, a scris Ruik.