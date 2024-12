Compagno, fost jucător în ligile inferioare din Italia și în campionatul din San Marino, a jucat în România la FC U Craiova și FCSB. Bucureștenii l-au cumpărat în august 2022, pentru 1,5 milioane de euro, iar italianul a avut un randament excelent, în special în primul sezon.

Andrea Compagno, cotat la 3,5 milioane de euro, la un an după ce FCSB l-a vândut cu 120.000 de euro



Din al doilea sezon, Gigi Becali a început să își exprime tot mai des nemulțumirile referitoare la Andrea Compagno, iar la începutul acestui an a renunțat la cel care s-a aflat și în lotul lărgit al naționalei Italiei.



FCSB l-a cedat pe Compagno în China, la Tianjin Jinmen Tiger, formație care a plătit suma modică de 120.000 de euro. În campionatul asiatic, vârful din Palermo a reușit 19 goluri în 29 de partide, iar cota sa de piață a înregistrat un salt spectaculos.



Site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează acum pe Compagno la 3,5 milioane de euro - record pentru cariera sa - un salt de 1,2 milioane de euro față de perioada în care evolua la FCSB.

Compagno spune acum pas României



Compagno a decis să se despartă de Tianjin Jinmen Tiger, iar Rapid și CFR Cluj și-ar fi manifestat interesul pentru transferul atacantului în această iarnă. Totuși, într-un interviu acordat recent, italianul a recunoscut că este foarte greu să revină în România, principalul motiv având legătură cu latura financiară.



"Știu că impresarul are niște discuții acolo sau în alte țari, dar, cum am zis, nu știu ce o să fie, o să aștept, noi vorbim aproape în fiecare zi, ne gândim foarte bine la fiecare oportunitate. Am auzit și de Rapid, și CFR, sunt două echipe mari din România, una e mare rivală a echipei pentru care am jucat anul trecut, cu o galerie importantă, așa cum era la Steaua (n.r. FCSB) și la Craiova.



În România foarte multe echipe au suporteri atât de frumoși, pentru mine e o onoare mare, dar nu cred că o să fie oportunitatea pentru mine ca în acest an să mă întorc în România pentru că, așa cum am zis, după acest an este o oportunitatea mare sa stau la acest nivel de salariu.



Nu sunt mincinos, e normal că partea asta este importantă. Nu mă gândesc doar la salariu, vreau să mă duc într-o ligă de nivel bun și eu cu impresarul ne gândim la tot ce ajunge la noi", a spus Andrea Compagno, pentru Iamsport.

Recent, presa din Peninsulă a scris că echipe din Italia, Turcia, MLS și Arabia Saudită ar fi interesate de transferul lui Andrea Compagno.