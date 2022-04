A fost lansat imnul oficial al Campionatului Mondial din Qatar! Alegere surprinzătoare a FIFA

FIFA a anunțat astăzi că melodia ”Hayya Hayya (Better Together)”, interpretată de cântărețul american Trinidad Cardona (22 de ani), va fi imnul oficial al Campionatului Mondial din Qatar, care se va disputa între 21 noiembrie și 18 decembrie.

”Cântecul simbolizează modul în care muzica și fotbalul aduc oamenii împreună”, a explicat alegerea făcută directorul comercial al FIFA, Kay Madati.

Cântecul va fi interpretat în premieră în public vineri, cu ocazia tragerii la sorți a grupelor de la Mondial.

Clipul poate fi deja vizionat pe YouTube.

Honored to be a part of the 1st official 2022 FIFA World Cup single“Hayya Hayya”(Better Together) ft @davido & @aishaofcl special thanks to hitmaker & FIFA entertainment director @RedOne_Official for putting this together & thanks to @fifaworldcup and @katarastudios #WorldCup pic.twitter.com/EtrEJ33ZvM