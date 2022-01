A căzut pe șina de tren în timp ce mergea la antrenamente, iar doctorii i-au amputat piciorul! Drama unui jucător de 15 ani

Eren Bulut (15 ani) trece prin clipe grele în viață, în ciuda faptului că are o vârstă fragedă. Tânărul și-a pierdut piciorul drept după ce a căzut în timp ce mergea pentru a da probe pentru echipa naționala U15, informează cotidianul turc FANATIK.

Bulut juca pe postul de stopper la Amasya Provincial Special Administrations Sports Club și se îndrepta spre antrenamente când a avut loc tragicul incident. Tânărul jucător s-a dezechilibrat și a căzut în timp ce încerca să treacă peste calea ferată. Piciorul drept al lui Bulut s-a blocat între șine și tren.

Rănile sale au fost atât de serioase, încât medicii de la spitalul la care a fost transferat nu au mai putut face nimic pentru a-i salva piciorul, care a fost amputat, anunță sursa citată.

Cariera lui Bulut s-a încheiat astfel înainte să înceapă, tragedia venind chiar înainte ca el să dea probe pentru naționala U15, după cum a dezvăluit chiar antrenorul său, Levent Hircin.

„Aveam programat un meci amical, copiii au venit pe rând. La un moment dat, unul dintre băieți a văzut incidentul și a venit la noi să ne spună: 'Cineva a fost lovit de tren'. Am alergat imediat acolo, inițial am crezut că este cineva în vârstă, dar apropiindu-mă am realizat că este Eren.

Am vorbit cu el constant pentru a-l ține conștient, chiar și aflat acolo m-a întrebat dacă jucăm meciul. Punea întrebări ca un copil care iubea fotbalul. Era un jucător bun, inteligent, mi-aș fi dorit să poată continua cu fotbalul”, a spus antrenorul lui Bulut.