Vândut vara trecută de Rapid pentru aproximativ 5 milioane de euro, Albion Rrahmani a avut un prim sezon la Sparta Praga cu evoluții oscilante. Deși a înscris 10 goluri, kosovarul a avut dificultăți în tentativa de a se impune în primul 11, iar presa din Cehia avansa în vară inclusiv posibilitatea ca atacantul să fie cedat.

Albion Rrahmani a ajuns să fie cotat la 8 milioane de euro



Până la urmă, Sparta Praga a decis să îl păstreze pe cel care a devenit cel mai scump transfer din istoria clubului, iar Albion Rrahmani nu a dezamăgit: acum titular constant, kosovarul are deja 8 goluri și un assist în primele 15 meciuri ale sezonului, iar de săptămâna viitoare va juca în faza principală din Conference League.



Site-ul de specialitate Transfermarkt a actualizat recent cota de piață a lui Albion Rrahmani, iar kosovarul a realizat un salt impresionant: de la 5 milioane de euro, atât cât era cota sa de piață în luna iunie, la 8 milioane de euro.



Rrahmani a devenit astfel cel mai valoros jucătorul din lotul Spartei și al patrulea din campionatul Cehiei, după Christos Zafeiris (Slavia Praga - 11 milioane de euro), Oscar (Slavia Praga - 10 milioane de euro) și Igoh Ogbu (Slavia Praga - 10 milioane de euro).

Rrahmani va înfrunta Universitatea Craiova în decembrie



Spre deosebire de sezonul trecut, unul în care a dezamăgit și a încheiat abia pe locul 4, Sparta Praga a început foarte bine actuala stagiune: are 7 victorii, o remiză și o înfrângere în primele 9 etape și se află pe primul loc.



De săptămâna viitoare, Sparta Praga va începe parcursul în faza principală din Conference League. Echipa lui Albion Rrahmani are programate dueluri cu Shamrock Rovers (acasă), Rijeka (deplasare), Rakow (acasă), Legia Varșovia (deplasare), Universitatea Craiova (deplasare) și Aberdeen (acasă).

