Pilotul de rezervă al echipei Mercedes a dezvăluit că, în ciuda accidentului care l-a marcat pe Michael Schumacher, acesta a continuat să fie un mentor important și un susținător neobosit al carierei sale.



"Am fost un copil nebun. Tot ce făcea tatăl meu, am făcut și eu. M-a sprijinit foarte mult și ne-am distrat, dar în acelaşi timp era competitiv. Odată, în timpul unei curse de karting, am frânat foarte târziu într-un viraj și am câștigat mult timp.



Când i-am spus despre asta, a zis: ‘Da, dar ar trebui să faci asta la fiecare viraj’. De fiecare dată când simțea că nu iau lucrurile în serios, tata îmi spunea: ‘Mick, nu vrei mai bine să joci fotbal cu prietenii tăi? Așa nu ar trebui să facem toate astea’.



Am insistat că vreau să fiu pilot de Formula 1 și și-a dat acordul: ‘Ok, atunci hai s-o facem cum trebuie’. Așa că am început cu mai multe curse de karting și am fost din ce în ce mai bun. Tatăl meu a fost foarte deschis cu mine și m-a lăsat să încerc orice, dar cursele mi-au plăcut cel mai mult”, a dezvăluit Mick Schumacher, potrivit Thesun.co.uk.



Accidentul care a marcat Formula 1



Michael Schumacher, septuplul campion mondial de Formula 1, a suferit un accident grav în timpul unei vacanțe la schi în 2013.



De atunci, informațiile despre starea sa de sănătate au fost extrem de limitate, iar familia a decis să păstreze discreția cu privire la acest subiect.